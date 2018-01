Pourquoi la plupart des migrants ne demandent pas l'asile en Belgique et veulent rejoindre l'Angleterre?

C'est une question que beaucoup de citoyens se posent, et qui a été abordée ce jeudi à la Chambre: puisque certains migrants font effectivement l'objet de menaces dans leur pays, pourquoi ne font-ils pas de demande d'asile en Belgique?

Deux réponses à cela: d'une part, selon la convention de Dublin, tout migrant doit demander l'asile dans le premier pays de l'Union européenne dans lequel il est arrivé. Il y a donc de fortes chances que ce soit en Italie, et pas en Belgique, où la situation d'accueil est très compliquée. (38 migrants, essentiellement soudanais, ont déposé plainte jeudi auprès du procureur de Pau pour "actes de torture et traitements humains dégradants" qu'ils auraient subis à leur arrivée en Italie).

Mais surtout, la Belgique n'est la plupart du temps qu'une étape dans le périple de ces migrants dont le rêve est pour l'immense majorité d'arriver en Angleterre. D'où cette deuxième question: pourquoi veulent-ils tous aller en Angleterre?

On pourrait penser intuitivement que l'on y obtient l'asile plus facilement, mais un examen rapide des statistiques montre que le nombre de demandes n'y est pas plus élevé que dans les autres pays, au contraire: