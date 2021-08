Pourquoi la Belgique met fin aux évacuations depuis l’aéroport de Kaboul ? Les explications du gouvernement

Au vu de l’évolution de la situation en Afghanistan et en accord avec les autres partenaires européens, le gouvernement fédéral a pris la décision de mettre un terme aux évacuations depuis l’aéroport de Kaboul. Le Premier ministre, Alexander De Croo, la Vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder et le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi ont fait le point ce jeudi sur l’opération Red Kite et les raisons de l’arrêt des évacuations à partir de l’aéroport de Kaboul.