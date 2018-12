Pourquoi il faudrait organiser des élections anticipées

Même si le roi Philippe accepte la démission de Charles Michel ce vendredi, au vu des déclarations des principaux partis, il semble peu probable que l'on aille vers des "élections anticipées". Et pourtant, pour le politologue de l'Ulg, celles-ci seraient nécessaires pour une raison bien précise: "Le 1er janvier, la Belgique va prendre son siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Et là, quelles que soient les critiques qu'on puisse adresser au Conseil de sécurité, ça reste quand même une responsabilité sérieuse. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un gouvernement en affaires courantes puisse continuer à gérer les dossiers socio-économiques ? Sans doute. Par contre, est-ce qu'on peut imaginer qu'un gouvernement en affaires courantes puisse prendre des décisions importantes en matière de politique étrangère, alors que le gouvernement est précisément tombé sur ce motif de politique étrangère, sur un texte important qui devait être adopté aux Nations unies ? Ça me paraît quand même beaucoup plus délicat à imaginer".

Ces affaires courantes pourraient donc nous mettre un peu dans l'embarras, au niveau des relations internationales. Ceci dit, soulignait, Alain Gerlache, même si on devait voter de manière anticipée, "il n'est pas sûr du tout qu'il y aurait un gouvernement tout de suite: je vois mal les partis négocier la formation d'un gouvernement et en même temps être en campagne pour les élections suivantes".

Et de souligner l'aspect "communication politique": "Il faut toujours dire, en termes de communication politique, que l'on est prêt à aller aux élections, même si ce n'est pas vrai. Même si on a peur de perdre, il faut donner l'impression qu'on est en serein et que l'on fait confiance aux électeurs. Cela dit, on peut comprendre que voter trois fois en huit mois, c'est quand même beaucoup, et il paraît qu'on n'a pas l'argent pour ça."

Le paradoxe de l'électeur

Un argument que le chroniqueur trouve quand même un peu bizarre: "La démocratie a un prix et il faut pouvoir le payer ; il ne paraît pas énorme par rapport au budget global. C'est peut-être aussi un effet pervers du vote obligatoire qui fait que ce qui est un droit paraît maintenant être devenu une corvée, à laquelle d'ailleurs pas mal de gens se soustraient sans être poursuivis. Il y a là une hypocrisie qu'il faudra sans doute un jour régler. Mais il faut aussi mettre les électeurs devant leurs responsabilités. Ils ne peuvent pas à la fois dire qu'on ne les écoute pas et se plaindre parce qu'ils doivent aller voter, ou parce que l'offre politique ne leur correspond pas. Il n'y a jamais eu autant de partis en Belgique que maintenant, tant au Nord qu'au Sud!"

Il relève ainsi le paradoxe "à ce que les gens renâclent à aller voter et en même temps demandent d'être plus souvent consultés, demandent à ce qu'on fasse des référendums et demandent à être davantage associés à la prise de décision".

Certains partis, même s'ils ne le disent pas à haute voix, sont évidemment mieux positionnés que d'autres quand on regarde les sondages. "Mais l'intérêt d'avoir des élections est aussi qu'il y ait une campagne, souligne François Gemenne. Donc, les sondages d'aujourd'hui ne seront pas les sondages de demain. C'est à ça que sert une campagne."

Le hic, c'est que cela désynchroniserait les différents scrutins le scrutin régional, fédéral et européen. "Mais est-ce que c'est bien que toutes ces élections tombent en même temps ? interroge Alain Gerlache. Regardez par exemple les élections communales qui tombent en même temps que les provinciales. Résultat: on ne parle absolument pas des provinciales. Ici, c'est la même chose, est-ce qu'on va parler des élections européennes de manière appuyée, approfondie, en mai prochain, alors qu'elles n'ont jamais été aussi importantes et qu'elles sont même peut-être plus importantes que les élections belges ?"