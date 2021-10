Pourquoi dois-je porter le masque dans un parc d’attractions en Wallonie et pas en boîte de nuit à Bruxelles ?

Ce CST vaut pour la Wallonie et également pour Bruxelles. Là où le certificat n’est pas d’application, le masque et la distance d’un mètre cinquante sont toujours en vigueur. Ce qui est le cas, pour l’instant, dans un parc d’attractions.

Ce samedi, le parc d’attractions Walibi a rouvert ses portes après plusieurs mois d’interruption suite aux inondations. Et là-bas, le masque est obligatoire. Par contre, il ne l’est plus en boîte de nuit à Bruxelles. Comment expliquer cette différence ? La réponse est en fait simple. Depuis le 1er octobre, les fêtards ne peuvent rentrer dans un night-club que s’ils sont munis d’un Covid Safe Ticket.

L’élargissement du Covid Safe Ticket a pris un peu de retard. Bruxelles table sur le 15 octobre pour sa mise en application. En Wallonie, ce sera dans le courant du mois d’octobre également. Dans les deux régions, l’élargissement est similaire. Le CST sera obligatoire "dans les hôpitaux, maisons de repos et maisons de repos et de soins, les centres sportifs et les centres de fitness", écrit le gouvernement wallon sur son site internet. Ce sera aussi le cas dans "les foires commerciales et congrès, les établissements du secteur culturel, récréatif et festif, les évènements de masse", mais seulement à partir de 50 personnes en intérieur et 200 personnes en extérieur.

L’Horeca est aussi concerné par le CST, sauf les terrasses. "Ce qui implique que quand quelqu’un est sur une terrasse, qu’il n’a pas son Covid Safe Ticket et qu’il veut aller aux toilettes à l’intérieur du restaurant, il devra mettre son masque", explique Nancy Ngoma, porte-parole de Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de Bruxelles Capitale.