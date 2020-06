Pour se réhabituer à vivre avec le loup, la Wallonie a un plan

Il est discret mais il bouleverse nos habitudes. Pour les éleveurs de moutons, par exemple, il faut apprendre à vivre avec la perspective d’une attaque, toujours traumatisante. Les chasseurs, eux, doivent accepter de partager la forêt, et surtout le gibier, avec un autre grand prédateur. Jusqu’aux automobilistes qui peuvent être parfois très surpris d’apercevoir dans leurs phares la silhouette furtive de ce grand canidé sauvage.

Deux ans après les premiers indices de présence du loup sur son territoire, la Région wallonne vient d’adopter un plan d’actions visant à "une cohabitation équilibrée entre l’homme et le loup". Le premier objectif, c’est le suivi scientifique du retour du loup.

" Il reste tellement de questions à son sujet, constate Alain Licoppe, le coordinateur du Réseau loup wallon. Les preuves de sa présence chez nous se sont multipliées ces derniers temps, au moins huit individus différents. Il y a des photos, des traces ADN prélevées sur des carcasses de moutons ou de gibiers sauvages, des excréments… Mais nous sommes bien incapables, par exemple, de dire combien de loups pourraient s’installer durablement en Wallonie. "

Protéger le loup des braconniers

Deuxième objectif : protéger le loup ! Les menaces sont nombreuses. A commencer par les braconniers, sans doute responsables de la mort de la louve Naya en Flandre. " Les agents du DNF assureront une surveillance renforcée dans les zones où le loup a été observé ", annonce la ministre wallonne de la Nature Céline Tellier. Si une tanière est découverte, le plan loup prévoit de garantir au maximum la quiétude du lieu en limitant les travaux forestiers ou la chasse, de même que certaines activités de loisirs : promenade, VTT, etc.

Par contre, le plan loup ne peut pas grand-chose contre la menace numéro un qui pèse sur le loup dans nos régions : la voiture ! " En Allemagne, rien que l’année dernière, une centaine de loups ont été tués par des voitures, explique Vinciane Schockert (biologiste de l'université de Liège).

Faut-il aussi se protéger contre loup ?

Le loup ne s’attaque pas à l’homme. Par contre, il peut faire d’importants dégâts dans les élevages de moutons. La situation wallonne est très différente de la France où la pratique du pastoralisme met à la portée du loup des troupeaux de plusieurs centaines ou même milliers de bêtes sur des territoires non clôturés. Cela dit, l’élevage de moutons est en plein boum chez nous. On compte aujourd’hui environ 500 éleveurs professionnels (plus de trente bêtes) et près de 5000 amateurs (moins de 10 bêtes).

A leur intention, deux mesures importantes ont été adoptées par la Région wallonne. La première c’est d’indemniser tous les éleveurs ayant subi une attaque, même les troupeaux d’agrément. La seconde c’est d’aider les éleveurs menacés à se protéger. Ainsi, l’élevage de Claudy Mathieu à Jalhay, attaqué à plusieurs reprises l’année dernière, a été équipé d’une clôture électrifiée prêtée par la Région. " Une seule protection, ce n’est sans doute pas suffisant, estime l’éleveur. J’ai aussi installé des lampes qui font des flashs en cas d’intrusion dans la prairie. " Claudy Mathieu n’est pourtant pas complètement rassuré. Depuis les attaques, il enferme ses moutons dans la bergerie pour la nuit.

Les éleveurs de moutons sont inquiets

D’une manière générale, les éleveurs de moutons sont inquiets. " L’indemnisation en cas d’attaque, c’est une bonne chose, déclare Christel Daniaux, porte-parole du Collège des producteurs ovins de Wallonie, mais il faut comprendre l’impact d’une attaque. Sur un plan économique, la perte ne se limite pas à une bête dévorée. Parfois, c’est toute la fertilité du troupeau qui est perturbée pendant plusieurs années. Et il y a aussi l’impact psychologique. Un éleveur aime ses animaux. Une attaque de loup, c’est aussi une blessure émotionnelle. "

A ce jour, les attaques restent rares en Wallonie : une dizaine de moutons tués. Mais les spécialistes s'attendent à une augmentation dans les années qui viennent à mesure que le loup retrouvera ses marques sur un territoire dont il avait été complètement chassé voici une centaine d'années. En Wallonie, huit loups différentes ont été identifiés depuis deux ans. Certains n'étaient sans doute que de passage. Mais la présence d'un mâle et les traces d'une femelle dans les Hautes Fagnes laissent présager l'installation d'une première meute.