Pour Rudi Vervoort, le cœur du débat : "c’est le caractère obligatoire de la vaccination"

Comment expliquer que la situation stagne à Bruxelles ? La courbe est-elle occupée à remonter ? Rudi Vervoort (PS), ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale était l’invité de la Matinale ce matin sur la Première. La courbe de la vaccination est remontée de 3% depuis le début du mois d’août, mais il souligne que cela reste insuffisant. Il rappelle aussi qu’au début de la pandémie on évoquait la situation des 18 ans et plus. Or, aujourd’hui 64% de cette population est vaccinée. L’objectif de 70% n’est donc pas encore atteint.

Le ministre-président bruxellois évoque des causes multiples : des antivax, des personnes désintéressées, peu informées et puis celles qui ont des craintes et qui ont peur du vaccin. Il y a donc à Bruxelles toute la gamme de ceux qui considèrent que le vaccin n’est pas une bonne chose, explique-t-il.