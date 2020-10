Pour le Vlaams Belang, les combattants de retour de Syrie ne sont pas bienvenus et méritent juste "une balle dans la nuque"

Le député flamand Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) a jugé mardi lors d'un débat en commission du Parlement que les combattants belges de retour de Syrie n'étaient pas les bienvenus en Belgique et qu'ils méritaient juste "une balle dans la nuque".

L'élu d'extrême droite a tenu ces propos à l'occasion d'une question sur l'aide sociale apportée aux enfants de Belges de retour de Syrie. Lors de ce débat, Immanuel De Reuse a indiqué ne pas être insensible au bien-être de ces enfants. "Ils ne sont pas responsables des choix criminels de leurs parents".

Mais, selon le député, lorsque ces enfants sont rapatriés, leur retour est souvent suivi de celui d'un de leurs parents. Or, selon lui et son parti, ceux-ci n'ont plus "leur place dans notre société".

Archive dans notre JT du 27/09/2020 :