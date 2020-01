Pour le Roi Philippe "le moment est venu de laisser tomber les exclusives et d'installer un gouvernement de plein exercice"

A l'occasion de son discours aux autorités du pays, le Roi Philippe a abordé ce jeudi la crise autour de la formation du futur gouvernement fédéral. "Nous avons besoin d’une vision d’avenir" et "de solutions réfléchies pour l'ensemble du pays. Et d’une équipe qui les porte ensemble, avec conviction et vigueur" a-t-il dit. "Le moment est venu de cristalliser les efforts de ces huit derniers mois, de laisser tomber les exclusives et d’installer un gouvernement de plein exercice", a-t-il insisté.

Le Roi s'est dit toutefois "conscient des difficultés à surmonter". "Montrons-nous réalistes et responsables. En trouvant des terrains d’entente au bénéfice de l’intérêt général. En faisant de vrais compromis, c’est-à-dire des accords où chacun renonce à quelque chose pour que l’ensemble y gagne", a-t-il poursuivi.

Le Roi s'est fait le porte-parole des citoyens, qui "aspirent à de la stabilité et de l'action". Ils sont aussi conscients de la nécessité "de redresser nos finances publiques et aussi de soutenir vigoureusement notre économie en pleine transition". La Belgique a un "immense potentiel", "ce que nos concitoyens attendent maintenant, c’est de voir ces qualités relayées, amplifiées par l’action responsable et résolue à tous les niveaux de pouvoir" a encore déclaré le Roi.

Sophie Wilmès : un "dialogue franc entre tous les démocrates est indispensable"

La Première ministre, Sophie Wilmès, a également appelé à la formation rapide d'un gouvernement de plein exercice. A ses yeux, un "dialogue franc entre tous les démocrates est indispensable".

"Par-delà les différences, le futur de notre pays et de notre société dépend de notre capacité à construire des ponts plutôt que de les couper", a-t-elle souligné.