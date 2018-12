Pour le PS: "C'est Charles Michel qui provoque cette situation"

L'opposition est appelée à voter pour ou contre le Pacte de l'ONU sur les migrations au Parlement. Côté PS, le chef de file à la Chambre, Ahmed Laaouej rejette la faute sur Charles Michel. "Est-ce que l'on peut y encore accorder de la crédibilité au Premier ministre? C'est lui qui provoque cette situation. Depuis quatre ans, il a tout accepté de la part de la N-VA et même l'inacceptable", dit Ahmed Laaouej à notre micro. "Ce que fait Charles Michel, c'est provoquer du désordre et, aujourd'hui, on n'est pas là pour soutenir l'affaiblissement de Charles Michel. Nous, on va prendre nos responsabilités."

Le PS compte donc bien voter en faveur du Pacte de l'ONU mais précise que la demande de Charles Michel de s'en référer au Parlement est "un acte de faiblesse supplémentaire". Et le chef de file PS ajoute que "c'est parce qu'il n'arrive pas à se sortir des griffes de la N-VA qu'il demande aujourd'hui à l'opposition de sauver son honneur". "Nous allons soutenir le pacte pour redorer l'image de la Belgique", conclut Ahmed Laaouej.