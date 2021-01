Pour le médiateur de l'aéroport de Bruxelles, "il faut imposer la vaccination des personnes qui souhaitent se rendre à l'aéroport pour voyager"

La responsable communication de Pfizer explique comment le vaccin a pu être produit aussi... Pourtant, l’arrivée rapide de ces produits inquiètent certains Belges. Ces vaccins ont-ils été suffisamment étudiés ? Sont-ils sans danger ? Marie-Lise Verschelden, responsable communication de Pfizer affirme "comprendre les inquiétudes" des citoyens. "Plusieurs éléments nous ont permis d’aller aussi vite. Premièrement, il y a eu un véritable échange d’informations très tôt au sein du monde scientifique. C’est assez exceptionnel et cela nous permettait de partir sur une très bonne base. Deuxièmement, chez Pfizer, nous nous concentrons habituellement sur un seul candidat vaccin lorsque nous voulons en lancer un. Et si l’on estime, au cours des étapes, que ce candidat vaccin n’est pas concluant, nous lançons un second qui à son tour, devra également passer par les mêmes étapes. Dans ce cas-ci, nous avons pris le risque de commencer immédiatement par quatre candidats vaccins. Cela nous a permis, après deux phases d’études cliniques de choisir le vaccin le plus efficace. Ensuite, quand nous étions encore occupés avec ces effets cliniques, nous avons, vers les mois d’avril/mai, commencé à adapter nos lignes de production à Puurs, ce qui nous a aussi fait gagner un temps précieux même si c’était un risque que nous prenions puisque nous n’avions aucune garantie que l’un de ces quatre candidats vaccins pourrait aboutir. Nous l'avons fait parce qu'il y avait un besoin urgent de solution." Autre élément explicatif de l’arrivée rapide du vaccin : la permission de l’agence européenne des médicaments transmettre les résultats des essais cliniques au fur et à mesure et non une fois terminés. "Et dernier point", reprend la responsable communication, "cela fait des mois que chez Pfizer/BioNTech nous travaillons littéralement jour et nuit sur ce vaccin."