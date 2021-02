Pour la première fois, Maggie De Block évoque son obésité : "Je suis qui je suis"

Jamais, elle n’en avait parlé dans un média. Maggie De Block, élue pour la première fois à la Chambre en 1999, choisie comme secrétaire d’Etat puis ministre entre 2011 et 2020, personnalité politique la plus populaire du pays en 2015, n’a jamais voulu évoquer face caméra ce que tout le monde pouvait voir : son surpoids. Sur le plateau de l’émission dominicale "De Zevende Dag", la libérale flamande s’est finalement exprimée sur cette problématique personnelle, intime même, à l’occasion de la diffusion, à partir de ce lundi, d’une série flamande, "Albatros", qui évoque l’obésité.

Pourquoi en parler aujourd’hui ? L’ancienne ministre souhaite apparaître "comme une rôle modèle, partager mon expérience. […] Les gens sont positifs avec moi, je reçois des mails me demandant où j’achète mes vêtements." Si Maggie De Block prend la parole, c’est aussi pour démonter certaines idées reçues : "Certains pensent que parce que je suis trop grosse, je ne peux pas choisir mon partenaire, ma profession." Cette médecin généraliste de formation, mère de deux enfants, ne nie pas que les critiques aient pu la toucher : " ce n’est pas ce qui est dit [qui me touche] mais qui le dit… Les gens peuvent en ricaner, mais je ne pense pas que ça en vaille la peine" répond celle qui est désormais cheffe de groupe à la Chambre, non sans une certaine émotion.

Face à elle, sur le plateau de la VRT, l’acteur principal de la série "Albatros", Dominique Van Malder. Lui aussi en surpoids, il dénonce les différences de traitement : "On ne demande pas à un ministre de la Culture d’être cultivé. Par contre, une ministre de la Santé, elle doit être fit…" L’acteur, très connu en Flandre grâce au programme "Radio Gaga", évoque l’humour comme arme de défense. "Je suis plus que ça" dit-il, en montrant son corps, "je suis plus que ce paquet".

"Vais-je passer ma vie à faire des régimes ?"

La série "Albatros" montre que l’obésité n’est pas nécessairement un problème isolé, que d’autres éléments de la vie (stress, santé mentale, etc.) peuvent vous amener à l’obésité. Peut-on être obèse sans n’avoir aucun autre problème ? Pour Maggie De Block, "il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu : l’hérédité, les médicaments. On sait que prendre un médicament peut faire prendre 20 ou 30 kilos à une personne. L’obésité, c’est une maladie chronique. C’est un fardeau pour votre corps, votre cœur ou vos articulations. La comorbidité est connue, on l’a vu pendant cette crise corona. Être obèse ne signifie pas que vous vivez une vie qui n’est pas saine. Peut-être sommes-nous même plus soucieux de notre santé, en essayant de faire de l’exercice et de bien manger."

A la question "avez-vous laissé tomber ?", Maggie De Block ne cache rien : "à mon âge, j’ai essayé tous les régimes sept fois ! Je suis qui je suis. C’est comme ça. A un moment, vous vous demandez : vais-je passer ma vie à faire des régimes ? Vous faites des choix : devenir acteur ou femme politique. [ne plus faire de régimes,] c’est un choix, un processus mental. C’est de cela qu’il s’agit. " Elle dit avoir élevé ses enfants à bien manger, "une cuisine saine et attentionnée. Sinon, j’aurais été encore plus grosse".

La médecin reprend la main : "La plupart des gens ont tendance à prendre du poids si leur apport énergétique est supérieur à ce qu’ils dépensent. La question de savoir si cela les rend réellement obèses est une autre affaire. Il y a sans aucun doute un caractère héréditaire" glisse-t-elle, avant de sourire : "En allant, avec ma mère dans un magasin de vêtements, les gens ont été surpris quand elle leur a dit que j’étais sa fille. Ma mère est une petite femme maigre, qui porte un 38."