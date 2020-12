Pour la première fois, la Belgique défendra une hausse des ambitions climatiques de l'Union européenne

Le fédéral et les entités fédérées ont atteint un accord pour que la Belgique défende au niveau européen l'ambition d'une réduction d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre (de l'UE) d'ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990, annonce lundi la ministre du Climat Zakia Khattabi.

"Fumée blanche", annonce-t-elle via communiqué. Pour la première fois, la Belgique, via la voix de son Premier ministre Alexander De Croo, prendra donc position en fin de semaine au sommet européen des chefs d'Etat et de gouvernement, en faveur de cette hausse des ambitions climatiques de l'UE telle que proposée par la Commission européenne.