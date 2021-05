Pour la ministre flamande de l’Environnement, la Défense est responsable des dégâts après l’incendie de Brecht.

Le 23 avril dernier, un important incendie se déclarait à Brecht, détruisant 570 hectares de réserver naturelle, après un exercice de tir de la Défense. Aujourd’hui, on apprend via la VRT que la ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) veut faire payer la Défense pour les dégâts causés. La VRT avait révélé que l’incendie avait été causé par l’utilisation de boules de phosphore inflammables au cours de l’exercice alors que cela n’aurait pas dû être le cas.

Selon la VRT, Zuhal Demir explique se tourner vers la Défense pour demander dédommagement parce qu’elle n’a pas encore reçu de réponses aux questions posées à la ministre de la Défense. Mme Demir explique avoir communiqué avec la ministre fédérale de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), pour lui demander d’enquêter sur les causes et de coopérer à l’enquête judiciaire et à la restauration nécessaire de la nature. "Toutefois, aucune réponse n’est encore venue de la ministre de la Défense ", se plaint Zuhal Demir. C’est pour cette raison qu’elle a décidé d’informer officiellement la Défense et de la tenir responsable de "tous les coûts associés à ses conséquences, y compris la restauration de la nature et la dégradation écologique".

Les révélations de la VRT selon lesquelles des boules de phosphore inflammables auraient été utilisées lors de l’exercice mené à Brecht soulèvent également des questions chez la ministre Demir. "Il existe des protocoles d’incendie entre la division Nature et Forêt et la Défense qui énoncent clairement ce qui peut et ne peut pas être fait, surtout si le code est jaune", réagit la ministre flamande qui estime qu’à Brecht ces protocoles et accords doivent être strictement respectés.

La ministre flamande s’étonne aussi d’apprendre ces informations relatives à l’utilisation de boules de phosphores par la presse et pas par la voie officielle.