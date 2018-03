Pour la Fédération des taxis, le ministre Smet "n'est plus un interlocuteur"

Des centaines de taxis manifestent à Bruxelles ce mardi, paralysant la capitale. Interrogé sur La Première, Sam Bouchal, secrétaire général de la Febet (Fédération belge des taxis) demande aux automobilistes coincés dans les embouteillages de les excuser: "Une action comme celle-là était la dernière des options. Cela fait plus de 3 ans que nous essayons d'avoir un dialogue avec un ministre qui n'a pas cette faculté d'écoute".

Sam Bouchal se défend de "prendre les gens en otages. Nous essayons de nous faire entendre. Et pour se faire entendre, il faut parfois des actions spectaculaires". Le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (sp.a) "ne nous a pas laissé d'autre choix que la rue". Ce dernier "est au centre de cette colère. Nous avons maintenant la conviction qu'il n'est plus un interlocuteur. Il a reçu mandat du gouvernement de concerter le secteur pour atterrir sur une solution négociée pour un nouveau plan taxi, pour lequel nous sommes demandeurs. Malheureusement monsieur Smet a préféré un bras-de-fer avec le secteur. La différence c'est que monsieur Smet ne risque qu'une égratignure à son ego, tandis qu'en face, nous avons 3000 familles qui sont plongées dans de très, très grosses difficultés".

"Il n'y a pas de marché noir des licences pour les plaques"

Le plan taxi de Pascal Smet prévoit que les licences ne sont plus octroyées aux taxis mais aux chauffeurs: "C'est une façon déguisée d'en finir avec le salariat. Les entreprises de taxi ont investi dans ces véhicules. A Bruxelles, il y a 800 petites entreprises. Et en moyenne chaque structure détient 3 plaques, donc on parle de très petites entreprises. Ils ont investi des montants importants dans ces plaques. Comment voulez-vous que demain ces entreprises prennent des risques entrepreneuriaux?" demande Sam Bouchal.

Contrairement à ce qu'affirme le ministre Smet, "en réalité, il n'y a pas de marché noir des licences pour les plaques" poursuit Sam Bouchal. "Il y aura toujours des gens qui vont contourner les règles mais aujourd'hui ces licences sont échangées de façon tout à fait légale".

"Uber contourne la réglementation"

Le secrétaire général de la Febet demande que "tout le monde respecte la loi. Pour le secteur, Uber est une plateforme qui met en relation des gens qui souhaitent faire un trajet avec un véhicule, avec des chauffeurs qui sont d'accord de faire ce trajet. Sauf que l'ordonnance dit qu'il faut une licence de taxi pour pouvoir faire ce métier. Si Uber mettait en relation des gens qui ont des licences de taxi, nous n'y verrions aucun inconvénient. Uber contourne la réglementation : elle utilise des gens qui ont des licences de limousine, qui normalement ne peuvent rouler qu'avec un contrat préalablement signé, d'une durée de 3 heures, et pour un montant minimum de 90 euros".

"Au-delà du taxi, il y a un problème purement idéologique. Ce conflit nous interroge sur la société que nous voulons pour demain. En réalité on transfère le risque entrepreneurial sur les travailleurs, on met les travailleurs en concurrence entre eux. Un indépendant c'est quelqu'un qui a la maîtrise du prix, qui a son fichier clients et qui prospecte lui-même. Ici Uber décide du prix, Uber décide de sanctionner, Uber décide du standard de véhicule avec lequel on peut rouler: Uber décide de tout, mais prétend que c'est celui qui est le volant qui est le patron. C'est une supercherie" conclut Sam Bouchal.