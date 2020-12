Pour Geert Bourgeois 85% des Fonds Brexit doivent revenir à la Flandre

(Belga) La Flandre doit recevoir 85% des moyens que la Belgique tirera du Fonds européen d’ajustement au Brexit, estime le député européen et ex-ministre-président flamand, Geert Bourgeois (N-VA)."La Flandre représente 85% de l’exportation vers le Royaume Uni et nous allons perdre des emplois en masse", a expliqué le nationaliste flamand au cours de l’émission "De Zevende Dag" (Eén).

La Flandre et l’Irlande feront partie des pays ou régions les plus touchés par le retrait de la Grande Bretagne de l’Union européenne, a souligné Geert Bourgeois. La compensation des pertes subies en Belgique ne se fera pas sans mal. Le député plaide dès lors pour la conclusion de nouveaux accords commerciaux : avec le Mercosur, le Mexique, les pays d’Asie du sud-est, la Nouvelle-Zélande et l’Australie afin de pouvoir y exporter les produits qui ne trouveraient plus de débouchés de l’autre côté de la Manche.

