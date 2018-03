Pour François Bellot, les cheminots doivent être inclus dans les métiers "pénibles"

Certaines professions pourront déroger à la règle d'un départ à la pension à 67 ans, celle qui seront considérées comme "pénibles". Le gouvernement essaie depuis des mois de définir cette liste, qui n'est toujours pas finalisée. Deux métiers suscitent encore le débat : les militaire et les cheminots.

A son entrée en conseil des ministres ce vendredi, le ministre de la Mobilité François Bellot (MR) s'est lancé dans un plaidoyer pour la reconnaissance du métier de personnel roulant de la SNCB comme métier pénible : "Je pense que c'est un système qui existe dans toute l'Europe et que des raisons objectives ont toujours motivé cela. Ce n'est ni plus ni moins comme le métier de militaire. C'est une exception qui existe en Allemagne, en France, en Italie, en Angleterre. Ce n'est pas une question de tradition, il faut imaginer la pénibilité du travail des conducteurs. Ce sont des gens qui se lèvent deux nuits à deux heures du matin, deux nuits à cinq heures, deux nuits à 14 heures. Des études ont montré que cela atteignait le biorythme, c'est un métier qui est extrêmement difficile. Donc ce qu'on propose c'est d'avoir un lissage dans le temps comme on le prévoit pour les militaires ou pour d'autres métiers. C'est uniquement limité au personnel roulant, c'est-à-dire ceux qui, de jour ou de nuit, par tous les temps ou pendant les fêtes se lèvent et sont là tôt le matin pour que les trains roulent. C'est la thèse que nous défendons et je suis relativement ferme sur la question".

Et si François bellot défend le métier des cheminots, la N-VA défend elle celui des militaires. Et visiblement, les points de vue ne se sont pas accordés puisque les ministres n'ont toujours pas trouvé d'accord à l'issue du conseil ce vendredi.