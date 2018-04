Pour Didier Reynders, "il faut remplacer nos F-16, c'est évident !"

Interrogé dans Matin Première ce jeudi sur la saga des F-16 (à partir de la 6ème minute d'interview), le vice-Premier ministre a déclaré ceci : "Il faut les remplacer, ça c'est évident !".

Selon Didier Reynders, la Belgique "doit faire un effort en matière de défense" et le remplacement des F-16 en fait partie, tout comme "d'autres équipements" (comme dans la force terrestre et navale) .

"La Belgique doit assumer son rôle en matière de défense"

Il justifie cela par le fait que "nous devons tenir notre place dans l'OTAN et nous devons tenir notre place dans la défense européenne".

Et de préciser : "J'entends dire régulièrement que l'on pourrait presque ne pas les remplacer et grâce à ça, financer pour l'un les pensions, pour l'autre la santé, pour les troisième la justice,...On n'achètera qu'une fois des F-16. Donc, il faut arrêter la démagogie sur ce sujet ou alors il faut dire . La Belgique doit assumer son rôle en terme de défense ou il faut dire que l'on arrête de participer à un effort de défense et on s'en remet finalement aux Américains ou à d'autres voisins pour s'occuper de notre défense. La Belgique doit assumer son rôle en matièr e de défense".

"N'est pas lanceur d'alerte qui veut"

Pour Didier Reynders, il règne actuellement au niveau du parlement une d'ambiance "de scandalite", "c'est une sorte de démagogie pour dire tous les jours il y a un scandale".

Or, "j'ai cru comprendre hier que n'était pas lanceur d'alerte qui veut. On cite des chiffres et puis, on voit que les chiffres sont contredits par les constructeurs, par des supérieurs hiérarchiques d'ailleurs au sein de l'armée".

Reste que pour lui, ces F-16 devront être remplacés "que ce soit dans cette première moitié de l'année, ou dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent. Et c'est un enjeu majeur. Il faut essayer de limiter le coût. C'est d'ailleurs ce que l'on a essayé de faire en limitant le nombre envisagé. Alors, ce que le gouvernement va faire maintenant, c'est vérifier si l'on continue la procédure actuelle ou si on doit se lancer dans une autre procédure. Le choix n'est pas fait".

Une décision devrait être prise d'ici l'été, affirme-t-il.

En matière d'investissement dans la défense, "nous avons pris l'engagement, déjà sous le gouvernement précédent, d'aller vers 2% du produit intérieur brut. On n'y est pas. On est à peine à 1% et on a un objectif d'aller à 1,3% d'ici 2030".

"Donc la Belgique n'est pas à la pointe en matière de défense aujourd'hui au sein de l'OTAN, mais la Belgique (grâce à nos F-16) participe aux opérations. Et c'est aussi très important de savoir ce que l'on est prêt à mettre en oeuvre", conclut-il.

