Pour des policiers plus nombreux et mieux payés: action ludique chez la ministre de l’Intérieur

"Les policiers et les policières veulent voir leur job à nouveau attractif, ils sont épuisés et ont besoin de nouvelles forces vives", c’est le message déposé ce matin par une multitude de "St-Nicolas" à la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden. Une action ludique et sympathique dans un premier temps qui n’exclut pas d’autres actions si la perche tendue n’est pas saisie par le gouvernement fédéral. Après l’armée qui a bénéficié d’une revalorisation salariale, les policiers à leur tour réclament une hausse salariale. Pour des motifs assez semblables d’ailleurs car depuis 20 ans soulignent les syndicats, rien n’a été obtenu de spécifique pour les policiers en dehors des indexations appliquées à l’ensemble des travailleurs.