Pour compenser la fermeture des centrales nucléaires, la Belgique doit d’urgence prévoir de nouvelles capacités de production d’électricité

Selon Elia, l’état actuel des marchés de l’électricité ne stimulera pas suffisamment les investissements nécessaires. Il ne faut pas rêver, les groupes capables d’investir dans des centrales au gaz ne le feront pas sans un certain niveau de rentabilité. Or, en l’état actuel des choses, ces investissements ne seront pas rentables. Si la Belgique veut obtenir l’installation sur son sol de nouvelles unités de production, il va falloir inciter les investisseurs à le faire en mettant en place ce qu’on appelle un CRM (Capacity Remuneration Mechanism), une sorte de revenu garanti, quel que soit le niveau de production des centrales.

Elia recommande aussi à la Belgique de penser à l’avenir. A l’horizon 2050, la Belgique devrait être un pays "décarboné", c’est-à-dire où toute l’énergie est issue du renouvelable.

Or, estime Elia, notre pays sera incapable d’atteindre cet objectif seul. Ce n’est pas avec "un petit bout de Mer du Nord", qu’on y parviendra, explique Elia. Pas assez de vent, pas assez de place pour des éoliennes, pas assez de soleil, il faudra se tourner vers d’autres pays et nouer des accords de partenariat. Elia cite en exemple un accord conclu avec les autorités danoises et suggère d’aller voir aussi vers les Pays-Bas, la Norvège, l’Espagne ou le Portugal qui auront trop de capacité de production en éolien ou en solaire et qui pourraient alimenter le réseau belge.