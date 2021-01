Pour atteindre ses objectifs, la Défense signe un contrat avec un consultant en recrutement

La Défense vient de signer un contrat de quatre ans avec le consultant en recrutement SD Worx Staffing Solutions pour l’aider à combler ses besoins en personnel.

"La Défense ne recrutera pas de personnel intérimaire via SD Worx Staffing Solutions, mais utilisera les canaux de l’entreprise pour attirer des candidats. Les 160 consultants de SD Worx Staffing Solutions s’adresseront à ces candidats et, après un premier screening, les orienteront vers le Centre d’information de la Défense de leur province, afin de démarrer la procédure de candidature et de sélection", explique lieutenant-colonel d’aviation Breveté d’Etat-Major Dominiek Saelens, responsable du jobmarketing à la Défense, cité dans un communiqué jeudi.

Les profils recherchés sont variés : des soldats pour l’infanterie bien sûr, mais aussi des marins pour la Marine, des médecins spécialistes, des techniciens, des informaticiens, des contrôleurs du trafic aérien, des pilotes, des ingénieurs, des magasiniers, …

2500 postes pour cette année

Rien que pour cette année, la Défense planifie le recrutement de 2500 militaires. Pour l’aider dans ses recherches, l’armée collaborait jusqu’ici avec les organismes régionaux publics Forem, Actiris et VDAB. Elle élargit donc à présent sa stratégie à un partenaire privé.

Pour la Défense, SD Worx Staffing Solutions a l’avantage de disposer d’un réseau de 70 bureaux souvent urbains, et donc plus accessibles que ses casernes militaires dans tout le pays et d’une base de données reprenant 400.000 demandeurs d’emploi ou jeunes sur le point d’obtenir leur diplôme.