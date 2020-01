Poudre blanche dans des cabinets fédéraux et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Ce qui s’est produit hier auprès de certains cabinets namurois s’est reproduit ce matin dans les cabinets fédéraux et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des enveloppes contenant une mystérieuse poudre blanche ont été envoyées dans plusieurs cabinets et ministères.

On a ainsi appris qu’aux alentours de 9 heures, le bâtiment de la Fédération Wallonie-Bruxelles place Surlet Chokier, qui abrite la présidence et les cabinets ministériels francophones, a été brièvement bloqué, le SAS d’entrée neutralisé, le local de réception du courrier confiné après la découverte d’une enveloppe suspecte. Les services ayant été mis en alerte après les événements de la veille à Namur, ils ont rapidement réagi et n'ont pas ouvert le courrier. La police de Bruxelles Capitale-Ixelles est sur place, on y attend la Protection civile.

Alerte identique et confinement aussi du côté de la Tour des Finances, qui abrite les services du ministre des Finances Alexander De Croo, les cabinets de la Santé de Maggie De Block et du Budget de David Clarinval. Enveloppe suspecte là aussi, contenant de la poudre blanche découverte vers 9 heures. La Tour a été entièrement confinée, interdiction de sortir pour ceux qui s’y trouvent, interdiction d’entrer pour les agents n’étant pas encore sur le site. La police est sur place et on y attendait la Protection civile. Dispositif levé progressivement. l'accès à la Tour a été rouvert vers 11h30. Seule la salle du courrier restait inaccessible. L'employée qui a réceptionné l'enveloppe a été soumise aux mesures de précaution habituelles (douche et changement de tenue).

Le 16, rue de la loi, soit le bureau de la Première ministre Sophie Wilmès, a également reçu le même genre de courrier, qui n'a pas été ouvert. Les lieux ne sont pas confinés, les vérifications de sécurité sont en cours.

Des enveloppes ont aussi été envoyées dans d'autres cabinets : chez Denis Ducarme, ministre de l’Agriculture, avenue de la Toison d’or, dans un bâtiment qui abrite également les services de la ministre Marie-Christine Marghem, dont l'étage est provisoirement fermé : les deux ministres ont reçu une telle lettre, l'une d'elles a été ouverte; aux Petits-Carmes, au cabinet des Affaires étrangères et des Pensions (cabinet Bacquelaine) et près de la gare du Midi au cabinet Bellot. Des opérations de vérification sont en cours.

Progressivement les dispositifs devaient d'ailleurs être levés, à la Tour des Finances, aux Affaires étrangères. Peu avant midi, tout était déclaré "sous contrôle" au 16, rue de la loi.

Des courriers étranges

Nous avons pu voir le contenu du courrier adressé au ministre du Budget MR David Clarinval. Pas la poudre mais bien la lettre au contenu pour le moins sibyllin. A vous de juger.