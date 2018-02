Posez vos question à Zakia Khattabi, l'invitée de Jeudi en Prime+

C'est la seule femme présidente de parti du paysage politique francophone. Zakia Khattabi copréside Ecolo aux côtés de Patrick Dupriez, mais elle exerce un certain leadership médiatique. Pour son nouveau numéro de Jeudi en prime +, la RTBF a décidé de l'inviter, pour tracer pendant 40 minutes ses lignes politiques.

Transparence, décumul: Ecolo a ces mots à la bouche depuis longtemps et l'actualité semble lui servir de jackpot. Quand on croit qu'il n'y en a plus, il y en a encore: après Publifin, dont les épisodes n'ont toujours pas connu le générique fin, après le Samu social, pour lequel la commission d'enquête rend son rapport ce mercredi, l'asbl informatique Gial, de la ville de Bruxelles a fait l'objet d'un audit aux conclusions très critiques. Avec ses députés bruxellois Alain Maron et wallon Stéphane Hazée, Ecolo semble en croisade contre la mauvaise gestion.

Mais Ecolo est au balcon: opposition à Bruxelles, en Wallonie, au fédéral. La position la plus confortable pour un parti. A Bruxelles, Zakia Khattabi a lancé un pavé dans la mare: réformer les institutions... Dans un entretien au Soir, en janvier dernier, elle voulait que Bruxelles "ose le fait régional". Elle proposait de partir d'une page blanche pour proposer un modèle alternatif. Ouille? ... La boîte de Pandore entrouverte pour une réforme de l'Etat?

Comment Ecolo se profile-t-il enfin à l'heure où d'autres partis, comme le PS, revendiquent un écosocialisme? Le vert est-il le plus grand dénominateur commun politique? Ou est-il soluble dans la politique?

Il y a une foule de sujets possibles. Allez-y, maintenant, c'est à vous, de poser vos questions à Zakia Khattabi, sur la page Facebook de RTBF Info ou sur Twitter avec le #jeprtbf. On compte sur vous ! Bonne journée.