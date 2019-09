"Poser des exclusives va précipiter le pays dans le séparatisme", selon Louis Michel

Les appels à constituer un gouvernement fédéral rapidement se multiplient… Chez les libéraux francophones cet appel était sur toutes les lèvres hier, lors des rencontres d’été du MR. Le ténor libéral, Louis Michel a lui appelé les francophones à discuter avec la N-VA. "Il y a un danger colossal : ceux qui posent des exclusives risquent de précipiter le pays dans le séparatisme, prévient-il. Il est évident que du côté flamand, on va avoir de plus en plus de mal à comprendre que l’on veut exclure par avance, sans avoir négocié sur le fond, le premier parti de Flandre et du pays. Sachant aussi qu’il y a une montée inquiétante de l’extrême-droite nationaliste du Vlaams Belang."

Les informateurs fédéraux, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte, sont attendus demain lundi au Palais Royal. Ils doivent remettre un nouveau rapport au roi sur l’avancée de leur mission.