Pom-pom boys : des mini-shorts et des pompons pour casser les codes de la masculinité

Aujourd’hui, les Scrimmage People font le show devant la médiathèque de Lille, pour un évènement culturel.

3 mois de préparation pour 6 minutes de prestation chrono ! Le petit groupe enchaîne les pas de danse et les acrobaties sur du Taylor Swift et du Gala ("Freed from Desire"). "Super équipe, super groupe, on voit qu’ils sont contents d’être là." Christelle passait par-là par hasard, elle ne regrette pas de s’être arrêtée. " C'est la première fois que je les vois, c’est génial ! C’est une super idée !"

Bon, la chorégraphie n’est pas millimétrée, mais le public crie et applaudit comme pour un spectacle de strip-tease ! Même si on est à des années-lumière des Chippendales, "il y a des poils, de l’embonpoint", s’amuse Star Trique. "On se prend au sérieux sans se prendre au sérieux."