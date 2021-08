Pollution dans l'Escaut: l'entreprise 3M de Zwijndrecht doit immédiatement cesser de déverser ses eaux usées

L'entreprise chimique 3M de Zwijndrecht doit immédiatement cesser de déverser des eaux usées contenant le produit chimique FBSA. C'est l'inspection flamande de l'environnement qui a imposé cette mesure de sécurité, explique la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA) à la VRT.

Depuis 2002, 3M a cessé de produire du PFOS, une substance toxique qui s’accumule dans le corps humain et qui est étiquetée comme "très dangereuse". L'entreprise américaine continue néanmoins à rejeter d’autres substances dangereuses dont le FBSA.

Le FBSA est un produit chimique fait partie de la famille des PFAS, utilisées pour rendre les tissus résistants à la saleté et aux graisses. Il se retrouve dans les eaux usées de l'entreprise et est donc déversé dans l'Escaut. Selon l'entreprise, il n'y a rien de mal à cela, étant donné qu'il s'agirait de très faibles concentrations de FBSA, rapporte nos collègues néerlandophones.

Pourtant, un rapport scientifique commandé par l'inspection flamande de l'environnement estime qu'il existe bel et bien des risques chroniques pour les êtres humains et l'environnement. Le toxicologue-auteur de cette étude a examiné tous les éléments collectés par l'Inspection de l'environnement à la suite d'une audition en début de semaine et d'une enquête menée par divers organismes sur le site même de 3M.