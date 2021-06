Pollution au PFOS : pour Céline Tellier, ministre de l’Environnement, "on a une guerre de retard par rapport à l’industrie chimique"

L'invité de Matin Première: Celine Tellier - Pollution au sud du pays ? - 28/06/2021 La pollution autour du site 3M de Zwijndrecht, en Flandre, a suscité de vives interrogations également en Wallonie où on cherche à y voir clair à propos d’éventuelles pollutions au sud du pays. La ministre wallonne de l’Environnement a commandé un rapport d’expertise. Céline Tellier le détaillera ce lundi dans « Matin Première ». Au coeur du scandale de Zwijndrecht, le PFOS. Ce sont des produits chimiques dits "éternels", s'accumulant dans l'environnement et les organismes vivants, qui peuvent être des perturbateurs endocriniens et affectant le système immunitaire. Comment suit-on la situa