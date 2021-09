Pollution au PFOS en Flandre: les services flamands d'inspection de l'environnement lancent un audit

Flandre : pollution des sols autour de l'usine 3M de Zwijndrecht - JT du 15/06/2021 - 15/06/2021 A Zwijndrecht, les sols sont contaminés au PFOS, un composant chimique très toxique et persistant qui est un perturbateur endocrinien pour l'homme. La source de cette pollution est l'usine 3M. Ce sont les derniers prélèvements et analyses de terre effectués dans le cadre des travaux autour du ring d'Anvers qui ont montré cette contamination. Des mesures de précaution ont été prises pour les habitants qui doivent éviter de consommer oeufs et volaille de production locale, et de boire de l'eau venant de réserves souterraines. Plusieurs études avaient cependant déjà alerté sur cette pollution avant qu'une action ne soit faite.