Pollution à Zwijndrecht: le conseil communal met 3M en demeure et demande le soutien de la Flandre

Le conseil communal de Zwijndrecht a mis l'entreprise chimique 3M en demeure dans le cadre de la pollution aux PFOS, des substances chimiques classées comme perturbateurs endocriniens.

Elle demande également au gouvernement flamand, d'une part, de donner à tous les habitants de la commune la possibilité de se soumettre à un test sanguin et, d'autre part, d'accorder une compensation financière pour les coûts que la commune doit supporter pour faire face à cette crise.

Zwijndrecht souhaite que l'entreprise "prenne ses responsabilités" envers les victimes des pollutions au PFOS. Le conseil communal a également introduit une plainte avec constitution de partie civile dans le cadre de l'enquête judiciaire en cours. Tout citoyen touché peut se joindre aux deux démarches.

"Trop, c'est trop", a commenté l'échevin de l'Environnement Steven Vervaet (Groen). "Depuis avant-hier, nous disposons d'une preuve pour poursuivre le responsable. Nous exhortons 3M à prendre ses responsabilités. Nous demandons toute la transparence sur la pollution et sur les connaissances de 3M en matière des risques sanitaires liés aux PFOS, une expertise pour la décontamination et le remboursement de tous les frais qui découlent de la pollution."

Des frais qui ne cessent d'augmenter, à en croire la commune. Ils sont liés notamment aux arrêts des travaux d'infrastructure ou à l'analyse et aux prélèvements supplémentaires d'eau et de sol. La commune demande au gouvernement flamand une compensation financière et, entre autres, un suivi médical des habitants, qui ne cachent pas leur inquiétude.