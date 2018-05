Politique migratoire : "On va la maintenir", affirme Philippe Pivin (MR)

Le Premier ministre Charles Michel s'est exprimé sur le sujet et a assuré que toute la lumière devrait être faite afin d'assurer l'État de droit.

Ce triste événement fait les gros titres depuis bientôt une semaine. Une fillette kurde de deux ans prénommée Mawda a perdu la vie dans le cadre d'une course poursuite. Cette dernière impliquait la police et une camionnette transportant une trentaine de migrants sur l'autoroute E42 à hauteur de Mons. C'est bien une balle perdue tirée probablement par la police qui a causé la mort de la fillette.

Au niveau des politiques, justement. Qu'en est-il de cette récupération politique dont on entend tant parler actuellement? Julie Fernandez Fernandez (PS) et Gilles Vanden Burre (Écolo) accusent le MR de récupération, et inversement.