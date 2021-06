Politique : le Vooruit (ex- SP.A) veut discuter du droit de vote à 16 ans pour les communales

Vooruit va donc déposer un amendement, de quoi forcer les partis de la majorité à se positionner.

Aussi bien l'Open Vld que le CD&V étaient précédemment en faveur de cette idée. Mais la N-VA ne veut pas en entendre parler. "18 ans, c'est un bon âge, car on y reçoit toute une série de droits et de devoirs. On devient civilement responsable, on peut acheter une maison, se marier, etc.", explique le député N-VA Kris Van Dijck, qui souligne que ce n'est d'ailleurs pas compris dans l'accord de gouvernement de modifier cet âge du vote.