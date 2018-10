Policiers sous certificat : les médecins pas à l'abri d'un retour de bâton

Les policiers sont mécontents. Et ils le font savoir. Selon le syndicat de police SNPS, ils seraient près de 1500 à avoir rentré un certificat médical. Difficile de déterminer précisément si ces certificats médicaux font en réalité office de mouvement de grève, mais en tout état de cause - jeudi - de nombreux commissariats étaient fermés, à Bruxelles comme en région liégeoise, faute d'effectifs. "Aujourd'hui, 26% des effectifs sont en tout cas absents", selon Ilse Van De Keere, porte-parole de la police locale de Bruxelles.

Complaisance vraiment?

Au ministère de l'Intérieur, si on estime le chiffre le 1500 certificats médicaux plutôt exagéré, combien exactement sont en réalité de complaisance? Difficile à dire. "C'est par définition difficile de déterminer qu'un certificat médical est de complaisance", explique Jacques de Toeuf, président de l'Association belge des syndicats médicaux (Absym). "Il y a quand même un millier de généralistes rien qu'à Bruxelles. Et si un policier se rend chez son médecin de famille pour lui dire qu'il ne sent pas capable d'assurer sa mission, le médecin va faire son boulot : à savoir l'écouter. Il ne va pas faire de la politique ou encore analyser la situation en fonction des besoins de la société. Aujourd'hui, les médecins sont sensibilisés aux phénomène de burn-out, à la souffrance psychologique. Ils font attention et ne prennent pas de risque avec ça. Maintenant, c'est vrai, ce n'est pas simple d'évaluer la gravité d'une plainte de nature psychologique".

Radiation

Cela étant, s'il est difficile de prouver qu'un certificat est de complaisance, le cas échéant le médecin risque gros. L'Ordre des médecins dispose d'une panoplie de sanctions qui peuvent aller jusqu'à la radiation. Mais avant d'en arriver à cette extrême, "il faut que l'Ordre des médecins soit saisi d'une plainte ou d'une information", précise Jacques de Toeuf.

Nous avons contacté l'Ordre des Médecins, celui-ci n'a pas reçu de plainte de la part de la structure organisatrice (comprenez : la police), mais s'attend à en recevoir. Ensuite, le Conseil de l'Ordre des médecins prend la relève et instruit une enquête. "Mais soyons clairs, le Conseil de l'Ordre juge le dossier d'un point de vue déontologique. En principe si vous faite un faux, ça relève de la justice pénale. Nous ne jugeons pas cet aspect-là des choses. On juge le fait qu'un médecin qui a établi un faux, à commis une faute par rapport au code de déontologie", explique Pierre Duprez, président de l'Ordre des Médecins de Bruxelles et du Brabant wallon. "Le Conseil de l'Ordre pourra le cas échéant acquitté le médecin ou le condamner, soit à une sanction mineure, grosso modo une réprimande, soit une sanction majeure, une suspension".

Contrôle

Mais pas de quoi exonérer le médecin d'éventuelles poursuites pénales, de faux certificats sont sanctionnés par le code pénale et peuvent entraîner jusqu'à 8 à 15 jours de prison. "Ce n'est pas rien", souligne Pierre Duprez.

En attendant, de son côté, le bourgmestre d'Etterbeek, Vincent De Wolf (MR), a décidé d'envoyer les médecins de contrôle, suite à l'absence de 75 policiers pour cause de maladie sur la zone de police Montgomery.