Policier abattu à Spa: les syndicats policiers réclament une plus grande sévérité pour de tels faits

Après la mort d'un policier à Spa, les syndicats policiers réclament une plus grande sévérité pour ce genre de faits : "Quand un membre de ce personnel-là est l'objet de violences, automatiquement, toute élément qui pourrait permettre à un juge de diminuer la sanction pénale doit être évacuée et la sanction doit être maximale et la plus rapide possible", demande Vincent Gilles, président du SLFP police.

En d'autres termes, les syndicats policiers réclament une circonstance aggravante lorsque la personne visée est un policier ou un membre des services de secours. Mais il y a beaucoup d'autres mesures sur la table. Des mesures issues de tables rondes à l'époque où Joëlle Milquet (cdH) était ministre de l'Intérieur. Quelques-unes ont été appliquées mais l'essentiel reste encore à faire.

Beaucoup de questions sans réponse

En attendant, beaucoup de questions restent sans réponse ce lundi matin.

Un suspect a été interpellé. Un Néerlandais, il est blessé. Mais rien n'indique que ce soit lui, qui ait tiré sur le policier. Deux autres suspects sont dans la nature.

Ils étaient trois, trois Néerlandais refoulés d'un café spadois. Ils se retrouvent alors dans un taxi où se trouvent déjà deux autres passagers chargés à Francorchamps. Le véhicule est intercepté par la police pour un contrôle. C'est alors qu'éclate un coup de feu tiré du taxi. La justice, à la recherche de deux suspects, souhaiterait retrouver les deux passagers témoins.

Visite officielle paradoxale ?

Le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon (N-VA) était dimanche à Spa, il accompagnait le Roi rendant visite aux collègues du policier tué. Une visite un peu paradoxale selon Vincent Gilles : "Ce que nous ne comprenons pas, nous policiers, c'est le paradoxe de cette visite emphatique, sincère, avec des décisions politiques qui par exemple viseraient à nous retirer nos congés pour motif de santé. Pour les policiers, ce quota de congé pour motif de santé est hyper important dans le cadre de cette violence que nous vivons et des conséquences qu'elle peut apporter".

Le policier spadois est le troisième tué cette année, les deux autres étant les policières tuées lors de l'attaque de Liège.