Police fédérale cherche commissaire général pour remplacer Catherine De Bolle

Ce 1er mai, c'est officiellement la date de départ de la Commissaire générale de la police fédérale. Catherine De Bolle, 48 ans, prend ce mardi la tête de l'agence européenne de coopération policière, Europol. Ceci alors que la procédure pour la remplacer au niveau belge est toujours en cours.

Sauf énorme surprise, le remplaçant de Catherine De Bolle à la tête de la police fédérale sera à nouveau un néerlandophone : après Herman Fransen (2001-2007) 1er commissaire de la nouvelle police fédérale réformée, après la brève parenthèse francophone de Fernand Koekelberg (2007-2011) contraint à la démission après un scandale, après le faisant-fonction Paul Van Thielen (2011-2012) et donc après Catherine De Bolle, patronne de la police fédérale de 2012 à ce 1er mai 2018.

7 candidats

L'appel à candidature pour son remplacement a été publiée fin février au Moniteur. 7 candidats - tous hommes ! - briguent la succession : 2 Wallons, 1 Bruxellois, 4 Flamands. Un comité de sélection de cinq personnes, mi-policiers, mi-politiques, a entamé son travail d'entretiens début avril. Et selon plusieurs médias, un candidat a émergé du lot. A savoir Marc De Mesmaeker, 56 ans, ancien gendarme, juriste qui a travaillé sur la réforme des polices après l'affaire Dutroux. Membre du cabinet de l'Intérieur sous Patrick Dewael dans les années 2000. Actuel directeur du SAT, le Secrétariat administratif et technique, qui assure la liaison entre la police et le cabinet de l'Intérieur.

L'heureux élu doit être confirmé par le gouvernement fédéral sur proposition des ministres de la Justice et de l'Intérieur et proposé au Roi. Qui le désignera pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le conseil des ministres examinera le dossier début juin. Le nouveau commissaire général entrerait en fonction le 15 juin. D'ici-là il y a un patron par intérim - francophone celui-là ! -, à savoir Claude Fontaine, directeur général de la police judiciaire fédérale.