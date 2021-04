Police à cheval : "Supprimer ce service serait une grave erreur", estime le directeur de la sécurité publique

"Ne nous privez pas de nos chevaux, au moment où d’autres polices envisagent d’y revenir", nous explique Benoit Van Houtte, le directeur de la sécurité publique à la police fédérale. Après les incidents observés lors de l’intervention du Bois de la Cambre, il comprend l’émotion suscitée par les images et la pétition qui circule mais il faut raison garder nous dit-il : "Des événements avec des incidents comme ceux-là, cela se passe tous les cinq à dix ans. C’est heureusement rare et si c’est spectaculaire à voir, on ne compte pas de blessés graves ni au Bois de la Cambre, ni dans les autres interventions où des policiers à cheval ont été déployés."

Aucun incident grave au cours des trente dernières années

Lorsqu’on lui parle de bien-être animal, son sang ne fait qu’un tour : "Un cheval qui aurait été blessé gravement à cause d’une manifestation, à cause de l’engagement ou de la violence qui est exercée ! Moi je suis en service depuis trente ans et nous n’avons aucun incident grave à déplorer. On a de temps en temps un cheval qui tombe comme cela s’est passé la semaine passée mais c’est certain que si on avait du mal-être, des blessures graves aux chevaux en opération, on ne les utiliserait plus."

Il veut, à ce sujet, rassurer les amis des animaux dont il partage les préoccupations. Et d’insister encore sur le traitement des chevaux à la police fédérale par du personnel motivé et compétent qui ne doit rendre aucun compte en termes de rendement de l’animal comme c’est trop souvent le cas dans d’autres cas où ils sont utilisés.

Je dispose d’une boîte à outils, si on m’enlève celui-là, il faudra utiliser d’autres moyens qui ne sont pas nécessairement moins contraignants

Pour le directeur de la police, l’utilité de disposer d’une panoplie de moyens est de pouvoir faire face à toutes les situations : "Je dispose d’une boîte à outils, si on m’enlève celui-là, il faudra utiliser d’autres moyens qui ne sont pas nécessairement moins contraignants, que du contraire. Dans la direction "'sécurité publique', c’est bien d’avoir tous les outils, du plus soft au plus contraignant, ce qui nous permet d’intervenir dans des situations extrêmes où on est quand même obligé d’intervenir."

Pour Benoit Van Houtte, tout est affaire de bonne intelligence dans l’appréciation de l’intervention : "Notre direction apprécie chaque fois quels sont les moyens à déployer, une analyse de risques est opérée et lorsque les chevaux sont déployés c’est qu’il a été jugé comme le moyen le mieux adapté et le moins contraignant, donc le moins violent, par rapport à la situation qu’on doit gérer." Supprimer l’usage des chevaux serait dès lors une erreur majeure.

Programme de formation suivi d’entraînements réguliers

Il est certain que des situations comme celle vécue le 1er avril au Bois de la Cambre est stressante tant pour les cavaliers que pour les chevaux. Les images des incidents sont là pour l’illustrer. Pour s’y préparer, la police fédérale dispose d’un programme de formation suivi d’entraînements réguliers. N’importe quel cavalier n’est pas capable de conserver sang-froid et maîtrise de l’animal dans une situation de foule agitée avec des lancements de projectiles. Il faut s’y préparer à l’avance.

Le cheval est aussi un atout pour la relation avec le citoyen

Hors maintien de l’ordre, les chevaux remplissent bien d’autres missions dans le cadre de la sécurité publique au sens large. Pour Benoit Van Houtte, la population est d’ailleurs très réceptive à leur présence : "Vous ne verrez personne caresser une voiture de police (rire) par contre c’est le cas de nos chevaux". Quant à l’intérêt de disposer d’une brigade équestre, il est multiple : "le cavalier voit mieux parce qu’il est plus haut. Il est mieux vu pour la même raison. Il a une possibilité très facile d’entrer en contact avec le public, à savoir que le cheval est un excellent ambassadeur."

Un capital de sympathie bien utile dans un contexte où la relation police citoyen n’est plus au beau fixe. En partie à la suite du rôle répressif que la police a dû endosser dans le cadre de la gestion de la crise du Covid. "Le cheval permet d’être présent sur tous les terrains tout le temps, y compris les terrains difficilement accessibles en véhicule" conclut Benoit Van Houtte ajoutant qu’il a aussi le précieux avantage, quand les choses dégénèrent, d’être utilisé dans l’intervention.