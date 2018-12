Polémique sur les consultations royales: pourquoi le Roi n'a pas invité tous les partis?

Au cours de ces deux derniers jours, le Roi a consulté la plupart des présidents de partis belges. Tous ? Non. Certains n'ont pas eu le loisir de fouler le pavé royal. Le Vlaams Belang ou le Parti populaire n'ont par exemple pas été invités, pas plus que les députés Vuye et Wuters. Mais au fait, qui décide qui est invité ? Sur quels critères ? Est-ce inscrit dans la loi ? En Flandre, certaines voix s'élèvent. "Rien n'écrit dans les textes, débroussaille d'emblée Mathias El Berhoumi, constitutionnaliste à l'Université Saint-Louis. Tout repose sur des traditions et des usages. Généralement, le Roi limite le nombre de partis consultés et ne convie pas l'extrême droite en raison du cordon sanitaire." Mais une autre tradition entre généralement en ligne de compte pour limiter le nombre de partis consultés: les partis sont-ils assez importants au parlement pour former un groupe politique (au moins cinq députés) ? Les partis trop petits sont ainsi généralement exclus de ces discussions. Cependant, lors de cette séance de consultations le Roi a aussi reçu Défi et le PTB, des partis comptant chacun deux députés au Parlement alors que Parti populaire (un député), les deux anciens membres de la N-VA Hendrik Vuye et Veerle Wouters et donc le Vlaams Belang (trois députés) n'ont donc pas été invités à donner leur point de vue au Roi.

"L'extrême gauche bienvenue au Palais, pas l'extrême droite" Une camionnette du Vlaams Belang manifeste devant le Palais royal pendant les consultations du Roi. - © JASPER JACOBS - BELGA L'éditorialiste du Staandard, Matthias Verbergt s'interrogeait sur un éventuel "deux poids deux mesures" du Roi. "L'extrême gauche bienvenue au Palais, pas l'extrême droite", titrait-il dans son édito. Mêmes interrogations du côté des politiciens mis de côté. "Visiblement, le Roi considère un demi million d'électeurs comme des citoyens de second rang", se plaignait le leader du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, alors qu'il manifestait jeudi après-midi devant le Palais royal avec une camionnette montrant les principaux politiciens du pays flanqués d'un nez rouge. Enfin, Hendrik Vuye, lui-même constitutionnaliste et partisan d'une république flamande, n'a pas manqué l'occasion d'attaquer le Roi sur le sujet. "Le Roi doit inviter tous les groupes politiques de la Chambre. D’où vient la légitimité démocratique d’en inviter certains et pas d’autres ? Si le Roi ne nous invite pas, nous et d’autres comme le Vlaams Belang ou le Parti populaire, je trouverais ça vraiment très peu sage de sa part", déclarait Hendrik Vuye au site News Monkey. Enfin, côté francophone, le Parti Populaire regrettait aussi la décision du Roi de ne pas inviter certains petits partis.

Cordon sanitaire et but politique Pour certains, le choix d’inviter certains partis et pas d’autres témoigne d'un premier geste politique posé par le Roi Philippe au cours de son règne. En effet, le simple cordon sanitaire n'est pas la seule raison de la mise à l'écart de certains partis confirme Mathias El Berhoumi. Ces invitations ont un réel but politique… un but politique qui peut impliquer un risque.



La constitutionnaliste de l'Univeristé d'Anvers, Patricia Popelier pointe dans De Standaard une éventuelle imprudence du Roi. "Il s'expose à la critique, d'autant plus si Charles Michel ne couvre pas ministériellement cette décision royale d'inviter tel ou tel parti."

Pourquoi inviter Défi et le PTB? Mais alors, sur quels critères le Roi a-t-il invité Défi, la N-VA ou le PTB mais pas le PP ou les députés Vuye et Wouters. "Le PTB, même s'il est à l'extrême gauche, n'est pas considéré comme liberticide et n'est donc pas concerné par le cordon sanitaire", explique Mathias El Berhoumi. "Et étant donné sa croissance dans les sondages, on ne peut exclure qu'il fasse un jour partie d'une coalition. Que le Roi écoute le président du parti marxiste a donc un sens." Le raisonnement d'inviter la N-VA est à peu près le même, les nationalistes sortent d'ailleurs de 4 ans de majorité fédérale. "Les partis régionalistes ou nationalistes ont à plusieurs reprises fait partie des majorités gouvernementales. Avant la N-VA, il y avait déjà eu la Volksunie, par exemple. D'ailleurs, dans les traditions, les partis nationalistes ou régionalistes sont généralement conviées par le Roi," ajoute-t-il. Quant à Défi, le parti est considéré comme centriste sur l'échiquier politique et n'est donc pas concerné par le cordon sanitaire. En l'invitant, le Roi a jugé qu'il pouvait jouer un rôle dans la crise. Selon des sources proches du Palais citées par La Libre, le fait que les députés Vuye et Wouters ne sont pas un parti politique mais deux députés indépendants explique leur non-participation aux discussions. Quant au PP, il n'est "pas susceptible de jouer un rôle dans la crise" étant donné son faible poids politique.

Le Roi Philippe recevait jeudi le président de Défi, Olivier Maingain. Défi ne constitue pourtant pas un groupe politique à la Chambre. - © JASPER JACOBS - BELGA Le Roi Philippe recevait ce vendredi Peter Mertens, le président du PTB. - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA