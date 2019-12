Polémique au sein de la N-VA sur la séparation entre l'Église et l'État

Le chandelier juif à la main, le député N-VA Michaël Freilich se promène dans la Chambre sur un air de musique de Noël. Lors de cette vidéo publiée sur Twitter, il allume les 7 bougies et souhaite un joyeux Hanouka.

A priori, cette vidéo était seulement censée faire passer des bons vœux, et pourtant… Pinar Akbas, une conseillère communale N-VA à Hasselt et ancienne collaboratrice de Zuhal Demir, exprime sa stupéfaction à la vue de ce tweet : " Déçue par la N-VA. Comment dois-je dorénavant défendre mon parti si des personnes disent que nous sommes un parti anti-islam ? La sécularisation est absolue ou non, merci pour la clarté ! "

L’échevine anversoise en charge du Port, Annick De Ridder, a réagi le jour même : " La religion n’a pas sa place au Parlement. Point à la ligne. "