Plus jamais une crise Covid-19 : le Gouvernement wallon prend ses précautions

L’épidémie de Covid-19 s’estompe mais le virus peut revenir. Lui ou une autre épidémie. Et il s’agira cette fois d’être prêt.

La Région wallonne prend ses précautions avec une série de dispositions, un plan "Rebond".

Éviter un nouveau chaos

Quand le Coronavirus s’est répandu, les pouvoirs publics ont réagi de façon chaotique. Aujourd’hui, l’urgence est dépassée et il n’y aurait pas d’excuse si cela se reproduisait. La ministre wallonne de la Santé propose donc un plan en 13 points dont certains sont d’ores et déjà mis en œuvre comme le stock permanent de matériel médical.

Tirer le bilan

Avant toute autre chose, il faut aussi tirer le bilan de la crise, analyser les bonnes et les mauvaises réponses apportées durant la pandémie. La tâche est confiée aux universités francophones. Elles devront mettre en évidence les bonnes pratiques au cas où un rebond de la maladie imposait une réaction.

Ne pas oublier les précautions

La prévention sera renforcée tant sur le Covid-19 que sur tout autre agent infectieux. Une nouvelle campagne va d’ailleurs rappeler les mesures de protection qui, l’insouciance gagnant, sont un peu vite négligées. Or, à l’automne, la grippe saisonnière pourrait très bien s’ajouter au possible retour du Covid-19.

Et puis il y a le traçage des personnes infectées. Il reste avant tout basé sur les contacts personnels par téléphone mais le traçage numérique n’est désormais plus exclu.