Plus de véhicules diesel en 2030 et essence en 2035 à Bruxelles : que feront les navetteurs ?

Le gouvernement bruxellois, conformément à l’accord de gouvernement, de bannir les véhicules diesel de la capitale en 2030 et ceux à essence en 2035. Cette mesure s’inscrit dans l’ère du temps alors que la Belgique, comme d’autres pays doit évoluer vers le "bas carbone".

"On va vers l’interdiction des moteurs thermiques un peu partout", a affirmé le ministre wallon du Climat, de l’Energie et de la Mobilité, Philippe Henry, ce vendredi matin sur la Première. Cependant, Pour le moment, le gouvernement wallon n’a pas encore fixé de date pour l’interdiction pure et simple des moteurs thermiques "diesel" ou "essence".

L’évolution wallonne sera plus progressive. En 2019, la Wallonie s’est dotée d’un "Décret relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules". Ce décret prévoit l’instauration de zones de basses émissions, d’abord au niveau local, ensuite au niveau régional. En parallèle, la Wallonie a fixé un calendrier pour l’interdiction des véhicules thermiques les plus polluants. Par exemple, un véhicule de norme Euro V ne pourra plus circuler en Wallonie à partir du 1er janvier 2028.

La Wallonie prépare aussi une réforme de la fiscalité automobile qui devrait prendre en compte le niveau d’émission de CO2 des voitures et la "masse-puissance" des véhicules. "L’idée est de favoriser les plus petites voitures", précisait Philippe Henry sur la Première, ce vendredi.

D’ici 2030, un certain nombre de motorisations auront donc disparu, mais en 2030, des Wallons auront donc encore probablement des véhicules équipés de moteurs thermiques, certes des motorisations moins polluantes, mais cela ne leur permettra pas d’entrer dans la capitale. Que pourront-ils faire ?