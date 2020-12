Plus de commandes, mais plus de livreurs aussi: le temps du confinement, un temps difficile pour les coursiers

Avec le second confinement, le nombre de livraisons par coursiers a augmenté. Mais " ceux qui essayent d’en vivre éprouvent de sérieuses difficultés ", explique Martin Willems, responsable à la CSC de United Freelancers.

Car si le nombre total de commandes est à la hausse, le nombre de coursiers à lui aussi augmenté : des chômeurs temporaires, ou des personnes qui ne bénéficient d’aucune mesure de soutien, y compris donc aussi tous les travailleurs au noir, qui tentent ainsi de se créer un revenu.

Plus de commandes donc, mais réparties sur plus de livreurs, cela veut dire " travailler moins et de manière irrégulière " explique Martin Willems.

Aujourd’hui, chez Deliveroo, par exemple, qui se partage 80% du marché avec Uber Eats, ce sont près de 4000 coursiers qui sont enregistrés.

Une nouvelle organisation du travail qui s’étend désormais dans la grande distribution

Et en ces temps de confinement, la grande distribution s’est aussi lancée. Colruyt, par exemple, a ouvert un service de livraison, sur le même principe que Deliveroo. Avec aussi les mêmes problèmes en matière de droits sociaux, explique Martin Willems. Ce n’est pas ici du personnel de Colruyt qui traite les commandes comme dans le "Collect and go" de l’enseigne. Mais bien des coursiers sur le modèle de Deliveroo ou Uber Eats.

" C’est même plus vicieux " explique Martin Willems, car " Colruyt n’impose pas de prix, c’est le client lui-même qui le fixe. C’est un pas supplémentaire dans la spirale négative, on ne paye pas le juste prix". Et dans le modèle de Colruyt, "le coursier doit également faire les courses lui-même dans un magasin de l’enseigne avant de les livrer chez le client ". Un modèle que Colruyt a mis en route uniquement en Flandre pour l’instant.

Pour sa part la chaîne d’hypermarchés Cora a signé en octobre dernier un accord avec Uber Eats pour la livraison à domicile des commandes en ligne.

" C’est un nouvel exemple de ces nouvelles formes de travail que l’on dit d’économie collaborative, un terme qui n’est pas vraiment approprié, puisqu’il ne s’agit pas d’une réelle économie de partage ". D’où le combat mené pour obtenir que les coursiers soient considérés comme des travailleurs salariés.