Plus de 90 réfugiés ont perdu leur statut après être retournés dans leur pays

Depuis 2016, 92 personnes ont perdu leur statut de réfugié parce qu'elles sont retournées dans le pays qu'elles avaient fui, a indiqué mardi soir le cabinet du secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken (N-VA).

Un réfugié ne peut en principe pas retourner dans son pays, puisque son statut est destiné à le protéger des risques qu'il y court.

D'après les chiffres du cabinet Francken, entre 2016 et fin février 2018, 211 réfugiés sont partis un ou plusieurs jours dans leur pays d'origine. Souvent depuis un aéroport étranger, pour éviter que l'information ne parvienne aux autorités belges. Les pays européens collaborent cependant de plus en plus et la Belgique a conclu un accord avec les Pays-Bas et l'Allemagne sur l'échange des données.

Sur les 211 réfugiés identifiés, 92 ont perdu leur statut après enquête du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Plusieurs enquêtes sont toujours en cours.