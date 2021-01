Plus de 65 tonnes de cocaïne interceptées au Port d’Anvers en 2020, un nouveau record : quels sont les moyens de lutte contre ces trafics ?

En 2020, la douane belge a utilisé de nouveaux scanners pour analyser les conteneurs et les chargements. Dans les années à venir, le SPF Finances souhaite investir davantage afin de scanner, à terme, 100% des conteneurs à risque, ceux provenant par exemple de Colombie, du Brésil ou d’Équateur. "Le but, cette année et l’an prochain, est d’avoir sur les cinq terminaux les plus importants à Anvers, des scanners fixes pour avoir la possibilité de scanner tous les containers à risque", explique Kristian Vanderwaeren, le patron des Douanes belges.

La parade principale mise en œuvre par les douanes belges, c’est la formation du personnel et l’investissement dans des scanners de containers. "Le but, c’est de scanner beaucoup plus de containers, de scanner tous les containers à risque sur les terminaux afin d’éviter le rip-on rip-off", explique Kristian Vanderwaeren, l’Administrateur-général des Douanes.

Les douanes belges doivent faire face à des trafiquants de plus en plus organisés. La technique habituelle du "rip-on rip-off", où une personne s’introduit dans le terminal pour récupérer la drogue dissimulée dans une cargaison, a été moins utilisée en 2020. En raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, il était plus difficile de pénétrer dans les terminaux. Les bandes criminelles sont donc passées à des techniques sans intervention humaine, en cachant la drogue dans des marchandises légales ou dans la structure même du conteneur, dans le système de refroidissement par exemple.

Les quantités de drogues produites sont en augmentation, car pour les producteurs, c’est une activité très rentable. Un des principaux moyens de lutter contre la prolifération de la drogue est de combattre à la base ceux qui la produisent en détruisant les installations de production.

Après cela, c’est au niveau des ports, surtout en Amérique du Sud, d’où partent les navires chargés de containers où est dissimulée la drogue. Le Bureau des Nations-Unies pour les drogues et le crime coordonne un programme de lutte contre les trafics de drogues qui met l’accent, entre autres, sur le travail des douaniers et des policiers dans les pays d’origine. "Si on peut déjà arrêter les containers à risque dans les pays sources, on ne doit plus les inspecter, les contrôler quand ils arrivent dans le port d’Anvers", explique Bob Van den Berghe, du Bureau des Nations-Unies pour les drogues et le crime. Et il poursuit : "Il ne faut alors plus les saisir, il ne faut plus les détruire et ne plus aller en justice contre ces cas-là". Il reconnaît toutefois que cette lutte est de plus en plus compliquée, en raison de l’augmentation de la production de drogue.

Les plus grands ports d’Amérique latine sont équipés de scanners. Dans d’autres ports, plus petits, on n’a pas les moyens d’acheter ces équipements. "Au Brésil, le port de Santos est le plus grand port de la région. Ils ont au moins 17 scanners dans le port. Ils ont assez de moyens, mais ce n’est pas parce qu’un container a été scanné que, par après, on ne sait plus le contaminer avant qu’il soit chargé sur le bateau", explique Bob Van den Berghe.

Autre situation celle de la Colombie, pays producteur de Cocaïne. "Il y a des ports du côté Pacifique et d’autres du côté des Caraïbes. Le port de Turbo, par exemple, ce n’est pas vraiment un port. Il est situé en plein milieu de la jungle. Les containers sont encore transportés par le fleuve jusqu’à la mer. C’est un trajet de 4 à 5 heures. Il y a donc encore des problèmes de sécurité", estime Bob Van den Berghe.

La collaboration est essentielle

Dans la lutte contre le trafic de drogue et contre l’exportation massive de stupéfiants, notamment en Europe, l’essentiel est aussi la collaboration et l’échange d’informations entre les douanes. "La communication s’améliore. Il y a des échanges d’informations. S’il y a une saisie de cocaïne dans un pays source, ils communiquent directement l’information au pays de destination", explique Bob Van den Berghe, du Bureau des Nations-Unies pour les drogues et le crime.

Cependant, tant les Nations-Unies que les douanes belges reconnaissent qu’il y a encore moyen d’améliorer la lutte contre les trafics de stupéfiants.