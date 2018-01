Plus de 6500 personnes manifestent à Bruxelles pour la démission de Theo Francken

Les manifestants ont motivé leur décision de signifier un ordre de quitter le gouvernement à Theo Francken pour "non-respect de son mandat, non-respect des décisions de justice et de l'État de droit, violation de la constitution et des lois du peuple belge en renvoyant des migrants vers la torture et des traitements inhumains et dégradants, mensonges éhontés devant le Parlement et la société, propos racistes, accointance avec des anciens collaborateurs nazis et menace pour l'ordre public et la sécurité nationale".