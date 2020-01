Plus de 5700 sites web frauduleux fermés en Belgique

II y a peu, le Service Public Fédéral Économie mettait en garde contre des bureaux de recouvrement de dettes bidon qui exigent le paiement de factures imaginaires. La fraude s’appuie aussi de plus en plus sur le web. En Belgique, DNS, l’asbl qui attribue des noms de domaines, a fermé plusieurs centaines de sites abritant des fausses boutiques en ligne.

Des milliers de sites web immatriculés en Belgique ont été déconnectés l’an dernier. Les consommateurs font de plus en plus d’achats en ligne et, quasi automatiquement, les fraudeurs tentent d’en tirer bénéfice. Les chiffres publiés par DNS Belgium exposent des fraudes ou les tentatives de fraude sur internet qui ont doublé. En 2018, 2913 sites avaient été bloqués. En 2019, ils sont 5733 !

Réagir vite

Pour contrer les escroqueries, DNS Belgium et le SPF Economie ont dû réagir promptement. Autrefois, le SPF Economie devait envoyer le dossier au parquet qui, ensuite, transmettait la demande aux opérateurs. Entre-temps, les cybercriminels vendaient du vent à des consommateurs peu méfiants et collectaient les données de leurs cartes de crédit.

Désormais, l’information passe directement du SPF à DNS. En cas de suspicion, les titulaires des noms de domaines doivent prouver leur bonne foi, faute de quoi ils sont mis sur la touche.

Phishing

De cette manière, de plus en plus d’arnaques sont détectées et neutralisées rapidement. Mais c’est une lutte de tous les instants qui s’attaque à une criminalité multiforme où l’extorsion de renseignements personnels est en croissance.