Plus de 30% des étudiants universitaires sont en décrochage, selon un sondage de l'AGL

L'Assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL) indique lundi dans une carte blanche que plus de 30% des étudiants universitaires affirment être en situation de décrochage scolaire et que pour 75%, le confinement est un obstacle au bon déroulement du blocus et de la session. Il s'agit du résultat d'un sondage réalisé par l'AGL auprès de 4.000 étudiants. Elle estime que ce sont les moins privilégiés qui pâtissent des nouvelles modalités d'examens. L'AGL suggère que la réussite dans certains cours soient proclamée via une note administrative et qu'un suivi soit mis en place pour les étudiants en difficulté.

Les moins privilégiés pâtissent des conditions

L'AGL indique sur le base du sondage qu'elle a elle-même réalisé que les étudiants sont en perte de motivation et que 85% d'entre eux seraient dans un "état psychologique préoccupant". L'association étudiante indique les dernières semaines ont été éprouvantes pour l'ensemble de l'Université et se dit reconnaissante envers les acteurs qui, pour la plupart, ont eu les étudiants comme première préoccupation. Mais malgré ces efforts, les moins privilégiés pâtissent des conditions dans lesquelles le blocus et la session ont été mis en place.