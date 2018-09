Plus de 30 bourgmestres ne se représentent plus en Wallonie, une trentaine d'autres ne sont plus tête de liste

Plus de 30 bourgmestres sur 262 en Wallonie, 32 si les calculs sont bons, ne seront plus sur les listes le 14 octobre prochain. La plupart d'entre eux occupent le poste depuis longtemps, disent vouloir passer la main et pouvoir s'occuper d'autres choses.

C'est notamment le cas de Marc Deconinck, bourgmestre de Beauvechain depuis 25 ans, d'André Bodson, bourgmestre de Floreffe depuis 30 ans, de Joseph Houssa, bourgmestre de Spa depuis 36 ans, de Didier d'Oultremont, bourgmestre de Thimister pendant 24 ans ou encore de Josly Piette, bourgmestre de Bassenge depuis 2006.

En Communauté germanophone, sur 9 communes, 5 bourgmestres ne se représentent plus. C'est le cas à Eupen, Lontzen, Butgenbach, Amblève et Saint-Vith.

Mais de jeunes bourgmestres arrêtent aussi

C'est le cas notamment de Philippe Evrard, Ecolo, qui était devenu un peu par hasard bourgmestre de Mont-Saint-Guibert en 2012. Les problèmes rencontrés durant son mandat et sa carrière professionnelle expliquent son arrêt.

A Plombières, en province de Liège, Thierry Wimmer a aussi décidé de ne plus se représenter. Il a 34 ans et est bourgmestre depuis 2006. Un parcours assez exceptionnel. Mais aujourd'hui, il précise bien qu'il ne part pas déçu, dégoûté ou amer. " J'aime la politique. Mais gérer une commune, même de 10.000 habitants, c'est chronophage. Du lundi au dimanche, il faut être disponible. J'exerce aussi mon métier d'avocat et j'ai deux enfants, de 3 ans et 6 mois. J'ai donc fait le choix d'arrêter. Mais le 3 décembre prochain, le jour de l'installation du nouveau bourgmestre, j'aurai bien sûr un pincement au cœur."

Charles Michel n'est plus candidat à Wavre

Son cas est bien sûr différent. Il est premier ministre et dit vouloir se concentrer à 100% à cette mission. Il est bourgmestre de Wavre depuis 2006 et toujours à la tête d'une majorité absolue. Mais ses voix de préférence avaient baissé en 2012. Charles Michel avait obtenu 4983 voix pour 7127 en 2006.

Alain Mathot se retire aussi à Seraing

La décision est tombée fin juin. Le Tribunal correctionnel de Liège a considéré qu'Alain Mathot, député-bourgmestre de Seraing, avait touché un pot-de-vin de 700.000 euros dans le cadre de l'attribution du marché de la construction de l'incinérateur d'Herstal. Alain Mathot a toujours nié les faits mais pour lui, alors qu'il n'était pas prévenu dans ce dossier, il a été sali et traîné dans la boue. Conséquence: Alain Mathot, bourgmestre socialiste de Seraing depuis 2006, a décidé de mettre un terme à sa carrière politique.

Une petite trentaine de bourgmestres ne sont plus têtes de liste

Et pour certains d'entre eux, c'est une façon de faire un pas de côté, tout en continuant à soutenir la liste. Et ces bourgmestres sortants disent haut et fort qu'ils ne veulent plus exercer la fonction à l'avenir même s'ils obtenaient le meilleur score de leur liste le 14 octobre. C'est le cas, entre autres, de Jean-Claude Meurens à Aubel ou de Willy Decuir à Froidchapelle. Isabelle Poncelet, la députée-bourgmestre CDH d'Habay, se dit, quant à elle, déçue de la politique. Elle pousse la liste mais ne veut plus faire de politique après le scrutin. Elle abandonne d'ailleurs aussi son siège de députée fédérale.

Mais ne pas être premier, ne veut pas dire renoncer

Pour bon nombre de bourgmestres sortants, même s'ils poussent la liste ou sont deuxièmes, cela ne signifie pas qu'ils n'ont plus d'ambition. Et les cas ne manquent pas.

Chacun pense bien sûr à Elio Di Rupo. Il est dernier de la liste PS, Nicolas Martin est premier mais Elio Di Rupo pourrait encore être le plus gros faiseur de voix et s'il le souhaite, du coup, rester bourgmestre de Mons.

Yvan Ylieff à Dison est aussi dernier. Véronique Bonni mène la liste. Mais l'ancien ministre socialiste de l'Enseignement précise que s'il gagne en voix de préférence, il sera bourgmestre. Même constat du bourgmestre libéral de Momignies, Albert Depret. Il est en fin de liste mais se dit prêt à rempiler.

A Fernelmont, le CDH, Jean-Claude Nihoul a des problèmes de santé mais s'il réalise le meilleur score de sa liste, il exercera la fonction durant 2 ans, précise-t-il.

Il y a bien sûr Rochefort où Pierre-Yves Dermagne, chef de groupe PS au parlement de Wallonie, mène une liste dont la dernière place est occupée par le ministre MR et bourgmestre sortant, François Bellot. Il y a également Herve. Pierre-Yves Jeholet, désormais ministre wallon, occupe la dernière place. C'est le bourgmestre faisant fonction, Marc Drouguet, qui conduit la liste.

Et André Bouchat à Marche-en-Famenne

Dans cette commune du Luxembourg, il y a un duel René Collin, CDH, ministre wallon et Willy Borsus, MR, ministre-président wallon.

Mais pour beaucoup, le grand favori du scrutin reste André Bouchat, le bourgmestre CDH sortant. Il est dernier de la liste. Il y a 6 ans, c'était déjà le cas mais il avait obtenu 3472 voix pour 1836 au premier.

Le mode de désignation des bourgmestres a changé beaucoup de choses en Wallonie

En effet, depuis 2006, est bourgmestre en Wallonie, celui qui obtient le plus de voix de préférence sur la liste la plus importante de la majorité. Même si être tête de liste est un atout non négligeable, la place sur la liste compte donc un peu moins que par le passé. Outre le cas d'André Bouchat, en 2012, il y a eu quelques cas où ce n'est pas le premier de liste qui a obtenu le plus de voix.

Par exemple, Marc Duvivier est devenu bourgmestre d'Ath en étant 23ème sur la liste PS.

A Fosses-la-Ville, Gaëtan De Bilderling était dernier et il est devenu bourgmestre. A Rendeux, Lucienne Dethier était à la 8ème place et elle a gagné. Ou encore, à Fauvillers, l'Ecolo Nicolas Stilmant est devenu bourgmestre en occupant la 3ème place sur la liste.

On peut donc s'attendre encore à quelques surprises le 14 octobre prochain.