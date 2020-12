Plus de 20 tonnes de produits wallons aux banques alimentaires

Plus de 20 tonnes de produits wallons vont être remis à différents services wallons d’aide alimentaire, annonce vendredi l’Agence wallonne de promotion de l’agriculture (Apaq-W).

L’Apaq-W s’est associée avec la Bourse aux dons pour mettre sur pied cette vaste opération de distribution de produits frais et agricoles de chez nous vers les services d’aides alimentaires aux plus démunis.

Quinze tonnes de fruits et légumes (pommes de terre, poireaux, carottes, pommes et poires), 2,5 tonnes de farine, 20.000 œufs et 7000 litres de lait vont être distribués à une vingtaine de services wallons d’aide alimentaire : banques alimentaires, Croix-Rouge, Restos du Coeur, CPAS… profitant ainsi à quelque 60.000 bénéficiaires.

"Le don alimentaire, à côté de l’importance de la solidarité, est aussi une question de bonne gestion de nos ressources car il permet de lutter contre les pertes agricoles et le gaspillage alimentaire. Le don rappelle également à chacun d’entre nous la valeur de nos productions alimentaires et le respect du travail de nos producteurs", souligne Marianne Streel, présidente du conseil d’administration de l’Apaq-W et présidente de la Fédération wallonne de l’Agriculture.

L’Agence en profite pour rappeler au grand public que les producteurs et artisans continueront en cette période de fêtes de fin d’année à offrir leurs services, via des commandes en direct ou en ligne, des dépôts et des enlèvements. L’Apaq invite à privilégier des achats dans des magasins à la ferme et spécialisés, dans des rayons de produits locaux, sur les marchés… pour tous les préparatifs de fêtes.