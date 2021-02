Plus de 14 millions d'euros saisis par la police judiciaire anversoise l'an dernier

La police judiciaire fédérale d'Anvers (PJF) a procédé à 469 arrestations l'année dernière. Environ la moitié des suspects ont été arrêtés pour trafic de stupéfiants. En 2020, 65,5 tonnes de cocaïne ont d'ailleurs été saisies, un autre record, de même que 14,4 millions d'euros en espèces et en marchandises, ressort-il du rapport annuel de la police anversoise publié lundi.

Anvers a été à nouveau confrontée aux excès du commerce de la cocaïne. 22 attaques y ont été perpétrées contre des maisons ou des bâtiments vides.

Sept nouvelles enquêtes ont été lancées l'an dernier pour meurtre et huit pour trafic d'armes. La PJF a également constaté un essor de la cybercriminalité, avec de nombreux cas de hameçonnage lancés durant la crise. Les dossiers ouverts l'an dernier sur cette problématique ont abouti à 35 arrestations et à la saisie d'argent et de produits de luxe. Les enquêteurs, en coopération avec une banque, ont réussi à arrêter et à rembourser une perte potentielle de quelque 657.000 euros aux victimes.

Depuis le premier confinement , la police a déploré une forte augmentation des invasions de domicile dans la province d'Anvers et a procédé à 80 arrestations dans le cadre de 30 enquêtes.

Enfin, la division terrorisme de la police fédérale anversoise a ouvert une cinquantaine de dossiers pour des faits de radicalisation présumée, de propagande et de financement du terrorisme.