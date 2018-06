Plus d'une centaine de Rwandais manifestent contre Paul Kagame à Tour & Taxis

Plus d'une centaine de Rwandais ont manifesté mardi aux portes de Tour & Taxis, contre la venue du président rwandais Paul Kagame, invité aux Journées européennes de développement qui se déroulent sur l'ancien site industriel bruxellois.

Les manifestants, rassemblés à l'appel de cinq partis politiques d'opposition, ont appelé à coups de sifflet et de klaxon à plus de "démocratie" et de "respect pour les voix dissidentes" au Rwanda. En chœur, ils scandaient: "Kagame, le dictateur; Kagame, le tueur".

"Notre pays est dirigé d'une main de fer. Les droits humains et les libertés fondamentales y sont bafoués. Toute voix critique est décrédibilisée, taxée de révisionniste ou jetée en prison sans procès", affirme Antoine Niyitegeka, membre du parti des Forces Démocratiques Unifiées (FDU), dans l'opposition.

Selon lui, le pouvoir en place fait du génocide "son fond de commerce et musèle l'opposition sous l'indifférence d'une majorité de dirigeants mondiaux". "J'ai du mal à imaginer que le Roi reçoive Kagame ce mardi", regrette-t-il.

Paul Kagame, dont le parti "Front patriotique rwandais" (FPR) est arrivé au pouvoir après avoir renversé le gouvernement extrémiste hutu ayant déclenché le génocide - qui a fait 800.000 morts entre avril et juillet 1994, essentiellement parmi la minorité tutsi -, a été réélu en août 2017 pour un troisième mandat de 7 ans, avec plus de 99% des voix. Il est régulièrement accusé de bafouer la liberté d'expression et de museler toute opposition.

Il devait assister ce mardi aux Journées européennes de Développement en tant que président en exercice de l'Union africaine (UA), avant d'être reçu par le roi Philippe.