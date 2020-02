Plus d'un millier de policiers allemands contrôlent les véhicules et les personnes à la frontière avec la Belgique et les Pays-Bas depuis jeudi matin. Il s'agit d'une action visant la criminalité transfrontalière.

Par cette journée d'action, la police souhaite accroître la pression sur les criminels qui franchissent la frontière belge ou néerlandaise pour commettre des délits en Rhénanie du Nord-Westphalie. Elle cible principalement les passeurs et les cambrioleurs.