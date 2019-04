Plus d'un accident du travail sur dix n'est pas reconnu par les assureurs

19.248 c'est le nombre d’accidents du travail non reconnus par les assureurs en 2016. Pourtant, ces accidents peuvent s'avérer fatal. En Belgique, une personne meurt tous les deux jours des suites d'un accident de travail. C'est pourquoi, la CSC demande que les victimes d'accidents sur leur lieu de travail soit mieux informée.

Ce 28 avril marque la journée mondiale sur la santé et la sécurité au travail. L'occasion pour la CSC d'interpeller sur le grand nombre d'accidents au travail. Selon le syndicat chrétien, une personne décède tous les deux jours des suites d'un accident de travail. Il sagit en fait de 80 décès qui interviennent directement sur le lieu de travail. C'est pourquoi la CSC a voulu marquer les esprits en installant 80 lits devant le SPF Travail.

A ce chiffre s'ajoute celui des personnes qui demeurent handicapées à vie soit 85 travailleurs belges chaque jour. Et ce sont les intérimaires qui sont les plus susceptibles d'être victime d'un accident de travail. Il ont deux fois plus de chance qu'un ouvrier normal de subir un accident de travail.

Guido Dirix a perdu son fils décédé dans une explosion alors qu'il travaillait sur l'un des sites de l'entreprise Total à Anvers. Aujourd'hui, cet incident n'est toujours pas reconnu comme accident de travail. Les procédures judiciaires sont encore en cours, des délais trop long pour Guido Dirix: "6 à 7 ans pour connaître la vérité c'est dur pour nous".